В МИД Бельгии призвали ЕС и Россию сообща искать решения конфликта в Сирии

2018-04-19 11:49 | www.trend.az | 7

Евросоюзу и России следует совместно искать решения урегулирования конфликта в Сирии, заявил в четверг глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

"С Россией, как и с Ираном, нужен диалог. Будучи очень твердыми по досье, по которым мы расходимся, мы должны пытаться находить решения сообща", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам бельгийского министра, он ожидает от Москвы демонстрации "желания идти к политическому решению (конфликта в Сирии)".

Говоря о необходимости прямого диалога с Россией, Рейндерс заметил, что кроме него в Москве с визитами недавно побывали министры иностранных дел Нидерландов и Австрии.