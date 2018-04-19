Кямаледдин Гейдаров встретился с гендиректором МАГАТЭ

2018-04-19 13:11 | www.apa.az | 5

Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Юкией Амано.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, К.Гейдаров сказал, что руководимая им структура тесно сотрудничает с международными организациями, в том числе с МАГАТЭ. Министр отметил важность совместной деятельности по реализации ряда важных проектов.

К.Гейдаров рассказал о важности расширения существующего сотрудничества между МЧС Азербайджана и МАГАТЭ.

Ю.Амано выразил удовлетворение реализацией успешных проектов, и сказал о необходимости расширения сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.