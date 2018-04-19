Синоптики обещают дождливую погоду

2018-04-19 12:54 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер, который днем сменится на северо-западный.



Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 7-10°, днем 14-18°, в столице - ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег и усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 18-23°, в горах - ночью 0-5°, днем 6-9° тепла.