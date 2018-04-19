Россия и НАТО проводят переговоры в Баку

2018-04-19 12:59 | www.oxu.az | 4

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку. Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии.

«Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - сообщили в МО.