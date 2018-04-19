ГЭЦ предупредил «прогульщиков»

2018-04-19 13:03 | www.oxu.az | 3

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) продолжает стадию собеседования экзамена по приему на госслужбу.

Об этом Oxu.Az сообщили в ГЭЦ.

По информации, собеседования проводятся в 11 различных местах в Баку, а также в гянджинском региональном отделе ГЭЦ.

В течение дня состоялось 37 из 89 запланированных собеседований, 52 не были проведены по причине неявки кандидатов. 17 из участвующих в собеседовании были признаны подходящими на занимаемую должность.

ГЭЦ предупредил кандидатов:

«Следует учесть, что ГЭЦ и государственные органы тратят много средств и ресурсов для организации и проведения собеседований. Надо особо учесть, что собеседования проводятся и в регионах, и с этой целью представители ГЭЦ и государственных органов командируются в эти регионы.

Государственный экзаменационный центр доводит до сведения кандидатов, что неучастие в собеседовании не является уважительным поводом, а расценивается как безответственность, и такие случаи регистрируются в базе данных ГЭЦ.

Кандидаты, не желающие участвовать в собеседовании, должны отозвать свои обращения за день до собеседования, до 10:00».

Стадия собеседования продлится до 15 мая.

Эльвин Пашазаде

