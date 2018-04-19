Фонд ООН Грузии: Ранние браки в Грузии заключаются не только между азербайджанцами

2018-04-19 13:47 | www.apa.az | 7

Стало известно, что ранние браки в Грузии заключаются не только между азербайджанцами.



Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом говорится в исследовании, проведенном грузинским офисом Фонда ООН по вопросам народонаселения. Согласно результатам исследования, ранние браки не связаны с традициями и этническими группами, они распространены во всех городах и селах Грузии.

Руководитель грузинского офиса Фонда ООН по вопросам народонаселения Лела Бакрадзе сообщила, что ранние браки зависят от пропагандируемых в этой стране гендерных стереотипов.

Отметим, что в последние годы в Грузии сформировалось мнение о том, что ранние браки заключаются преимущественно проживающими в стране азербайджанцами. В отчете грузинского омбудсмана отмечается, что в 2017 году 75 подростков прекратили учебу в школе по причине заключения брака. 835 подростков стали родителями.