Погода резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-04-19 13:11 | www.oxu.az | 7
С 20 апреля, начиная с западных районов Азербайджана, на территории Азербайджана ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют переменную облачность, грозы, дожди, местами проливные. В предгоргных районах возможен град, снег.
Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует местами усиливающийся западный ветер.
Температура понизится на 4-8 градусов.
В реках ожидается повышение уровня воды.
Согласно прогнозам синоптиков, холодная погода продлится до 23 апреля.