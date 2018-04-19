Погода резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2018-04-19 13:11 | www.oxu.az | 7

С 20 апреля, начиная с западных районов Азербайджана, на территории Азербайджана ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют переменную облачность, грозы, дожди, местами проливные. В предгоргных районах возможен град, снег.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует местами усиливающийся западный ветер.

Температура понизится на 4-8 градусов.

В реках ожидается повышение уровня воды.

Согласно прогнозам синоптиков, холодная погода продлится до 23 апреля.