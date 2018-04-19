Анкара предпринимает шаги против ожидаемых санкций со стороны США

2018-04-19 12:37 | www.trend.az | 7

Руфиз Хафизоглу

Несмотря на то, что в НАТО неоднократно заявляли о том, что приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 является суверенным правом Анкары, нет даже малейших сомнений относительно того, что Западу, и в частности США, крайне не выгодно развитие отношений между Турцией и Россией. На сегодняшний день между Анкарой и Вашингтоном существует ряд проблем, главной из которых является сирийская политика США.

Это связано с тем, что, вооружая террористов YPG/PYD на севере Сирии, США фактически ставят под угрозу национальную безопасность Турции, чего не скрывает политическая элита Анкары.

Вместе с тем, не смотря на то, что США в минувшем году гарантировали уход отрядов YPG/PYD из расположенного на севере Сирии района Манбидж, до сих в этом районе остаются отряды YPG/PYD, которые представляют реальную угрозу для всего региона и для суверенитета Сирии.

У США также имеется восемь опорных пунктов на территории Сирии, где общая численность американских военнослужащих составляют 2 тысячи человек.

Не смотря на то, что США и Турция формально являются союзниками в регионе, можно с уверенностью утверждать, что Вашингтон утратила доверия Анкары, и сирийская политика США в Анкаре оценивается как провальная.

Все это привело к тому, что Анкара, которая ранее имела существенные разногласия с Россией и Ираном, в сложившейся ситуации стала проводить политику сближения с Москвой и Тегераном по вопросу сирийского кризиса.

Сегодня становится очевидным, что экономические санкции, являются основным рычагом давления США и Запада на ту или иную страну.

Не смотря на то, что ранее представитель МИД Турции сказал, что санкции США против «Рособоронэкспорта» не окажут влияния на поставки Анкаре ЗРК С-400, накануне помощник госсекретаря США Уэс Митчелл заявил, что Турция может попасть под санкции в случае покупки у России этих зенитно-ракетных комплексов.

«Анкара утверждает, что она согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, не смотря на то, что это потенциально может привести к санкциям по статье 231 CAATSA и негативно повлиять на участие Турции в программе F-35», - заявил Митчелл, выступая перед палатой представителей конгресса США.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не рекомендуют Турции закупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Не смотря на то, что власти Турции в настоящее время не делают каких либо официальных заявлений по поводу высказываний Митчелла, тем не менее в Анкаре отлично понимают, что США рано или поздно может применить санкции в отношении Турции.

Понимая, что союзнические отношения между Турцией и США сохраняются лишь на словах, Анкара предпринимает превентивные шаги, в ожидании санкций со стороны Вашингтона.

На фоне происходящих событий, было бы ошибочным считать простым совпадением информацию о том, что Центральный банк Турции перевел домой свои золотые резервы (порядка 220 тонн) хранившиеся ранее в Федеральной резервной системе США. В настоящее время другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также приступили к работе по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

Подобное решение Турции можно принять в качестве первого шага в преддверии ожидаемых санкций со стороны США

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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