Глава российского Генштаба встретится с главкомом НАТО в Баку

2018-04-19 12:47 | www.trend.az | 8

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку (Азербайджанская Республика). Глава российского генштаба планирует встретиться с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапарротти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе, а также ситуацию в Сирии.

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