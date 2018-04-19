В Азербайджане обнародованы цифры материнской смертности

2018-04-19 14:04 | www.apa.az | 7

За первые 3 месяца 2018 года в Азербайджане зарегистрировано 7 случаев материнской смертности.

Как сообщает АПА, об этом сказала директор Республиканского перинатального центра, председатель комиссии Минздрава по оказанию помощи при родах, главный акушер-гинеколог страны Севиндж Мамедова.

По ее словам, в связи с материнскими смертями был арестован 1 человек, 12 – был объявлен выговор.

С.Мамедова отметила, что в 2017 году было зарегистрировано 20 случаев материнской смертности, к более чем 50 медицинским работникам были применены административные наказания.