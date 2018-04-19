Подписано соглашение о сотрудничестве между азербайджанскими и китайскими туркомпаниями

2018-04-19 14:06 | www.apa.az | 7

При поддержке Национального бюро по продвижению туризма в Баку подписано соглашение о сотрудничестве между азербайджанскими и китайскими туркомпаниями.

Как сообщили АПА-Экономикс в бюро, бизнес-структуры, специализирующиеся в сфере оздоровительного туризма, намерены на основе этого соглашения привлечь в Азербайджан дополнительно до 2 тысяч туристов в год. Согласно исследованиям специалистов из Китая, их граждан первично будет интересовать лечение и профилактика в Нафталане. Турпакеты будут 12-дневные. В течении этого периода туристы из Китая побывают в Баку и Нафталане. Китайские специалисты отмечают, что в целях совершения оздоровительных поездок в год из их страны выезжает до 1 миллиона граждан. В основном, это люди среднего и пожилого возраста.

Ранее туристы из Поднебесной чаще посещали нашу страну в рамках единых туристических пакетов по странам Южного Кавказа. Новое соглашение нацелено на посещение именно Азербайджана. В 2017 году Азербайджан посетили 10 258 граждан Китая.