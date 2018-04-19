В Баку украли золото на 20 тысяч манатов

2018-04-19 13:23 | www.oxu.az | 7

В Баку из квартиры украдены золотые украшения на сумму 20 тысяч манатов.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 31 Отдела Сураханского районного управления полиции, были задержаны жители города Баку Икрам Гусейнов и Бейляр Шукюров, подозреваемые в краже 13 марта 2100 манатов и золотых украшений на 20 000 манатов в одном из домов на территории района.