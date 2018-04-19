Дни итальянской оперы в Баку

2018-04-19 12:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдут Дни итальянской оперы, посвященные 150-летию со дня смерти итальянского композитора Джоаккино Россини, сообщили Trend Life в пресс-службе посольства Италии в Азербайджане.

Первое мероприятие в рамках Дней итальянской оперы состоится в Государственном академическом театре оперы и балета. 21 апреля на сцене театра выступит балетная труппа "Spellbound Contemporary Ballet". Коллектив впервые за свою 24-летнюю творческую деятельность выступит в Баку.

3 мая в театре пройдет показ спектакля "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Партию Чио-Чио-Сан исполнит известная итальянская оперная певица Сильвана Фроли, а оперой будет дирижировать итальянский дирижер, профессор Якопо Сипари ди Пескассероли. Перед показом оперы в фойе театра будет представлена выставка "Cara İtalia, Alfin di miro".

4 мая в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступит известный исполнитель на органе Маурицио Саверна.