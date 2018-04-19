За прошлый год в Азербайджане было проведено 37 618 абортов

2018-04-19 14:19 | www.apa.az | 7

«За 2017 год в Азербайджане было проведено 37 618 абортов».

Как сообщает АПА, об этом сказала директор Республиканского перинатального центра, председатель комиссии Минздрава по оказанию помощи при родах, главный акушер-гинеколог страны Севиндж Мамедова.

Главный акушер-гинеколог заявила, что аборты были произведены в основном на женщинах 18-25 лет. Она также добавила, что случаев смерти после абортов не было.

С.Мамедова отметила, в прошлом году было произведено около 5 абортов на женщинах младше 18 лет.