Администрация Президента: Внешние силы периодически пытались обострить религиозную обстановку в Азербайджане

2018-04-19 13:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Внешними силами периодически предпринимались попытки обострить религиозную обстановку в Азербайджане. Об этом сказал старший консультант отдела по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Джейхун Мамедов, выступая в четверг на конференции в Баку, посвященной вопросам пропаганды духовных ценностей.

Он отметил, что сегодня в корне многих проблем в мусульманских странах находится внешнее давление. «Для уничтожения какой-либо нации или государства использовались национальные и религиозные ценности, предпринимались попытки для создания проблем в этой области. Время от времени ощущалось определенное давление извне на Азербайджан, наблюдалась деятельность определенных сил по обострению религиозной ситуации в стране, однако, благодаря успешной политике, проводимой главой государства, эти попытки потерпели крах», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев проявляет большую заботу о религиозной сфере, а также отметил, что пресечение попыток внешнего давления на Азербайджан задача не только государства. "Религиозные деятели должны быть бдительными в этом вопросе, и более внимательными в своей деятельности. Тогда мы будем гораздо сильнее", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.