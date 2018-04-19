Премии страховщиков в Азербайджане достигли 193 млн. манатов

2018-04-19 14:23 | www.apa.az | 7

Премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2018 года составили 193,1 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Палате по надзору за финансовыми рынками, в январе-марте 2018 года выплаты страховщиков составили 60,3 млн. манатов. За отчетный период премии страховщиков по добровольным видам страхования составили 157,1 млн. манатов, выплаты - 44,4 млн. манатов, премии по обязательным видам страхования - 36 млн. манатов, выплаты - 15,9 млн. манатов.

За отчетный период 81% страховых премий пришлись на добровольные, 19% - на обязательные виды страхования, 74% страховых выплат пришлись на добровольные, 26% - на обязательные виды страхования.