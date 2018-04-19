На ряде улиц Баку будет ограничено движение

2018-04-19 14:26 | www.apa.az | 7

Сегодня с 22:00 и до утра будет частично ограничено автомобильное движение по ул. Гасаноглу и ул. Фатали Хан Хайского в Наримановском районе Баку.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госагентстве автомобильных дорог, ограничение связано с обновлением дорожной разметки. Также отмечается, что с завтрашнего вечера на короткое время будет ограничено движение на части проспекта Гейдара Алиева от Сабунчинской дорожной развязки до Беюк-Шорской дорожной развязки. Ограничение связано с ремонтно-строительными работами в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры в Баку.