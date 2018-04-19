Названа основная причина материнских смертей

2018-04-19 14:29 | www.oxu.az | 7

В 2017 году материнская смертность в Азербайджане снизилась. Если в 2016 году умерла 21 роженица, то в 2017 году эта цифра составила 20 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам сказала главврач Республиканского перинатального центра, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

По ее словам, в этом году было зафиксировано семь случаев смерти при родах:

«Три случая произошли в Баку, четыре – в регионах. В связи с этим в отношении некоторых врачей были приняты административные меры. Им сделали выговор или уволили с работы».

Гинеколог отметила, что в прошлом году в отношении более 50 медицинских работников, в том числе гинекологов, анестезиологов и пр., как из частных, так и государственных клиник, были приняты меры административного взыскания.

Севиндж Мамедова добавила, что основная причина смертности при родах - разрыв аневризмы головного мозга и сердечная недостаточность.

Эльвин Пашазаде

