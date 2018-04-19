Красочный мир Тогрула Аббасзаде в Баку (ФОТО)

2018-04-19 13:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылась персональная выставка юного художника Тогрула Аббасзаде под названием "Мой красочный мир", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Тогрул Аббасзаде является воспитанником Центра развития молодежи города Баку.

Открыл выставку руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. О творческих успехах юного художника собравшимся рассказали заместитель директора Центра развития молодежи города Баку Надежда Портнова, педагог Галина Чурилова и директор галереи "Хатаинский центр искусств" Заид Эйвазов.

С музыкальным приветствием выступил лауреат международных конкурсов, учащийся колледжа при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Вюсал Айдемиров.