В Армении продолжаются задержания

2018-04-19 14:33 | www.oxu.az | 7

По положению на 11:00 утра 19-го апреля в различные отделения полиции доставлены 30 участников акций протеста.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

«Полиция продолжит в установленном законом порядке подвергать приводу тех граждан, которые позволят действия по нарушению общественного порядка.

Если подвергнутые приводу граждане не освобождаются в сроки, предусмотренные для административного задержания, это означает, что органы расследования проверяют их причастность к совершенным преступлениям»,- сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.