Разработаны правила для стимулирования инвестиций в сферу альтернативной энергии

2018-04-19 14:36 | www.apa.az | 7

Посол Индии в Азербайджане Санджай Рана провел встречу с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

Как сообщили АПА-Экономикс в посольстве, стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами, включая сотрудничество по возобновляемым источникам энергии. Санджай Рана отметил, что Индия удовлетворена участием индийской компании ONGC Videsh Ltd в проекте «Азери-Чираг-Гюнешли». По его словам, индийские компании заинтересованы в участии в проектах upstream и downstream в энергетической и нефтехимической отраслях Азербайджана.

Пярвиз Шахбазов сказал, что он приветствует интерес индийских компаний к проектам в Азербайджане. Он также пригласил индийские компании рассмотреть возможность инвестирования в проекты в области возобновляемой, в частности ветряной и солнечной энергии в Азербайджане. По его словам, уже разработаны правила для стимулирования инвестиций в сферу альтернативной энергии.

Посол отметил, что Индия намерена и далее развивать сотрудничество с Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана (ABOEMDA) в области повышения знаний и навыков работников.

Было отмечено, что Индия и Азербайджан сотрудничают в деле развития международного транспортного коридора Север-Юг, который создаст больше возможностей для торговли и инвестиций между странами в ближайшие годы.