AZAL открывает три новых направления - ФОТО

2018-04-19 14:44 | www.oxu.az | 6

В рамках летнего расписания полетов «Азербайджанские авиалинии» будут выполнять прямые рейсы по трем новым направлениям в своей маршрутной сети – в города Саудовский Аравии Эд-Даммам и Эр-Рияд (с 15 июня по 1 сентября), а также в популярный курорт Черногории Тиват (с 5 июля по 15 сентября).

Как передает Oxu.Az, рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A320.

В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL и в официальных агентствах авиакомпании. В ближайшее время билеты на новые направления можно будет приобрести и на сайте www.azal.az.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az