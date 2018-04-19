Закрываются центральные улицы Баку - КАРТА

2018-04-19 14:45 | www.oxu.az | 7

В четверг с 22:00 и до утра будет частично ограничено автомобильное движение по ул. Гасаноглу и ул. Фатали Хан Хайского в Наримановском районе Баку.



Как сообщили Oxu.Az в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги», ограничение связано с обновлением дорожной разметки.

Также отмечается, что с завтрашнего вечера на короткое время будет ограничено движение на части проспекта Гейдара Алиева от Сабунчинской дорожной развязки до Беюк-Шорской дорожной развязки.

Ограничение связано с ремонтно-строительными работами в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры в Баку.