Кыргызский дипломат в UNEC (ФОТО)

2018-04-19 13:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялось мероприятие, посвященное 25-летию создания дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, сообщает вуз в четверг.

Проректор по науке и инновациям UNEC, профессор Сакит Ягубов отметил крепкие экономико-политические отношения между двумя странами. Он рассказал о дипломатических отношениях между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Временный поверенный в делах Кыргызстана в Азербайджане Бакит Юсупов выступил с докладом по теме «Внешняя политика Кыргызстана». Он отметил крепкие узы народов Азербайджана и Кыргызстана, связанные между собой с исторической, языковой, религиозной и культурной точки зрения. Отметив, что в Кыргызстане живет около 20 тысяч азербайджанцев, Юсупов коснулся вопроса экономических, политических и культурных связей между двумя странами. Дипломат отметил поддержку его страны справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.