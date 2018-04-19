Знак «Въезд запрещен», а машины ездят: в чем подвох? - ФОТО

2018-04-19 14:59 | www.oxu.az | 3

На улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку на днях появился дорожный знак «Въезд запрещен», но несмотря на это, в данном направлении продолжается движение транспорта.

Как сообщает Oxu.Az, жители говорят о вынужденном нарушении требований знака.

«Я вынужден нарушать требования этого знака, так как в направлении моего дома нет альтернативной дороги. Как можно было тут установить знак «Въезд запрещен»? Это же нереально.

Сотни людей живут именно в том направлении. Именно по этому пути должен проезжать автобус №77.

Мы вынужденно нарушаем правило, а на этом перекрестке имеется камера дорожной полиции. Потом всем нам придется платить несправедливые штрафы», - возмущается один из водителей, проживающий по адресу ул.Асада Ахмедова 28 П.

В связи с этим корреспондент Oxu.Az обратился к заведующему отделом по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку Вагифу Асадову, который отметил, что проинформирован о данном факте.

По его словам, дорожный знак установлен в связи с проводимыми на улице Асада Ахмедова ремонтными работами.

«Если есть дорожный знак, то нужно придерживаться его требований. На данной территории имеется действующая камера ГУДП, с помощью которой фиксируются все нарушения.

Однако те граждане, которые проживают на этой территории, могут не беспокоиться насчет административного наказания в виде штрафа за нарушение требований дорожного знака «Въезд запрещен».

Если они получат уведомление о штрафе, то могут обратиться в ГУДП города Баку и сообщить о том, что живут на данной территории. После проверки данных штрафы будут аннулированы», - отметил Асадов.

Полковник полиции также сказал, что знак на данном перекрестке установлен временно. В течение ближайших дней будет восстановлено свободное движение по этой дороге.

Али Мамедов

