Президент Кыргызстана уволил правительство

2018-04-19 15:15 | www.oxu.az | 5

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Сапара Исакова и правительства страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Ранее в четверг парламент Кыргызстана большинством голосов выразил недоверие правительству Исакова, процедура была инициирована двумя оппозиционными парламентскими фракциями «Ата-Журт Республика» и «Ата-Мекен» (Родина).

«Парламент Кыргызстана впервые выразил недоверие правительству, причиной стали многие промахи кабмина, в частности с реализаций ряда важных проектов, о чем неоднократно заявляла парламентская оппозиция», – заявил «Интерфаксу» в четверг депутат оппозиционной фракции «Онугуу - Прогресс» Исхак Масалиев.

В минувший вторник парламентская оппозиция признала ежегодный отчет правительства Кыргызстана неудовлетворительным. Всего два депутата, представляющих оппозиционное меньшинство из 52 парламентариев, проголосовали против признания отчета правительства неудовлетворительным.