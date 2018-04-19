Растет число задержанных демонстрантов в Армении - ОБНОВЛЕНО

2018-04-19 15:19 | www.oxu.az | 8

Полиция Армении доставила в различные отделения сто демонстрантов, участвующих в массовых акциях протеста в Ереване против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики, сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

11:30

У третьего корпуса здания правительства Армении произошло столкновение между полицейскими и активистами.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на армянские СМИ.

Демонстранты попытались окружить корпус здания правительства, препятствуя входу сотрудников в здание. Полиция, окружив группу участников акции, попыталась очистить территорию, после чего подвергла приводу несколько лиц.

После того, как молодежь усадили в полицейскую машину, началось столкновение между полицейскими и другой группой активистов. Один из них лег под полицейскую машину, не позволяя, чтобы задержанных отвезли в полицейский участок.

В конце концов полиции удалось вытащить активиста из-под машины и отвезти задержанных в отделение полиции.

На месте инцидента находился также замначальника полиции Еревана Валерий Осипян.

Али Мамедов

