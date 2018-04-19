Баку закупит пакистанские бомбардировщики - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-19 15:19 | www.oxu.az | 7

В 2019 году Азербайджан и Пакистан могут подписать соглашение о закупке истребителей-бомбардировщиков JF-17.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AzeriDefence, об этом сообщил представитель Pakistan Aeronautical Complex (PAC) на международной оборонной выставке в Куала-Лумпуре.

По словам представителя компании, интересующая Азербайджан конфигурация JF-17 Block 3 уже готова. Для истребителей выбран радар системы AESA, и в ближайшее начнется ее испытание. Контракт на их закупку может быть подписан в конце 2019 – начале 2020 года.

Он отметил, что серийное производство JF-17 Block 3 начнется в конце 2019 - начале 2020 года.

По словам представителя компании, все технические вопросы, которые могли бы повлиять на продажу истребителей Азербайджану, решены.

«До конца текущего года планируется презентация JF-17 Block 3 Азербайджану и клиентам из нескольких других стран. Азербайджанская сторона, в свою очередь, решает вопросы финансирования сделки», - отметил собеседник сайта.

По его словам, до конца текущего года Пакистан поставит Азербайджану все 10 заказанных официальным Баку учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak.

«Самолеты готовы. Они проходят испытания», - отметил он.