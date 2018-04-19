Страховой рынок Азербайджана вырос за год почти на 30%

2018-04-19 14:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премии на 193,12 миллиона манатов, что на 28,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в четверг.

Выплаты СК за тот же период составили 60,29 миллиона манатов, что незначительно превышает показатель января-марта 2017 года.

Согласно отчету, 81,3 процента всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 18,7 процента - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 73,7 процента, а на обязательное страхование пришлось 26,3 процента выплат.

Сборы по добровольному страхованию составили 157,06 миллиона манатов, выплаты - 44,44 миллиона манатов. Сборы по обязательным видам страхования составили 36,06 миллиона манатов, выплаты - 15,86 миллиона манатов.