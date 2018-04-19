За 15 лет экономика Азербайджана показала высокие по мировым меркам темпы роста - эксперт

2018-04-19 14:47 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Показатели экономического роста Азербайджана за последние 15 лет являются высокими даже по мировым меркам, сказал в четверг Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов.

«За последние годы экономика Азербайджана выросла более чем в три раза. Конечно же, ключевую роль в достижении данных показателей сыграл энергетический сектор. Однако сегодня на первый план выходят вопросы, связанные с диверсификацией экономики и развитием ненефтяного сектора. Это один из приоритетов макроэкономической политики страны», - подчеркнул эксперт.

Благоприятная макроэкономическая ситуация, по словам эксперта, создает все необходимые предпосылки для увеличения расходной части государственного бюджета.

«Сегодня расходная часть госбюджета находится на уровне 25-30 процентов ВВП, но здесь имеется потенциал для роста, связанный с ростом цен на энергоносители и развитием ненефтяного сектора. Это говорит о том, что могут быть существенно увеличены государственные инвестиции. Полагаю, что целевым показателем может быть 40-45 процентов», - отметил Мамедов.