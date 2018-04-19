Премьер-министр Грузии: «Нужно информировать этнические меньшинства об интеграции страны в НАТО»

2018-04-19 15:45 | www.apa.az | 8

«Очень важно информировать проживающие в Грузии этнические меньшинства о преимуществах интеграции в НАТО».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

«В этом году дни НАТО особо отмечаются в регионах. Эти дни также проводятся в регионах проживания этнических меньшинств. Уровень информированности нашего населения об интеграции в НАТО должен быть высоким, чтобы наши граждане лучше понимали, какие преимущества получает страна, и насколько стабильность важна для нашей страны».

Отметим, дни НАТО в соседней стране, начавшиеся 16 апреля, продлятся до 1 мая. Первая встреча в рамках Дней НАТО состоялась в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы, с участием министра иностранных дел Михаила Джанелидзе.