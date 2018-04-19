Тегеран и Ереван строят ГЭС: эксперты взвесили все «за» и «против»

2018-04-19 15:28 | www.oxu.az | 8

Неверно расценивать строительство армяно-иранской гидроэлектростанции как недружественный шаг по отношению к Баку со стороны Тегерана.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал политический обозреватель Арзу Нагиев, комментируя решение иранского меджлиса о строительстве ГЭС на реке Араз в сотрудничестве с Арменией.

«Взаимоотношения между этими странами (Иран и Армения - ред.) не прекращались. Между ними были и будут совместные проекты», - подчеркнул эксперт.

По его словам, 143 километра реки Араз проходит по территории оккупированного Карабаха. Но строительство, скорее всего, будет осуществляться на армяно-иранской государственной границе.

В таком случае это никак не может противоречить интересам Азербайджана, уверен Нагиев.

Как отметил аналитик, отношения между Азербайджаном и Ираном на нынешнем этапе характеризуются как дружественные, но при этом у каждого государства есть и свои экономические интересы.

«Сегодня определенные экономические интересы Ирана связаны, в том числе, с Арменией. Поэтому в том, что иранский парламент дал согласие на совместное строительство ГЭС с Арменией, нет ничего удивительного. Экономическое взаимодействие между Тегераном и Ереваном будет продолжаться.

Для Баку важно то, что Иран признает территориальную целостность Азербайджана.

Между нашими странами имеется налаженное сотрудничество, мы осуществляем совместные региональные, мировые и глобальные проекты, от которых Ереван, к слову, всегда остается в стороне», - подытожил политолог.

Экономическая составляющая

Экономист Фуад Ализаде, комментируя вопрос для Oxu.Az, сказал, что у Азербайджана с Ираном идет активное экономическое сотрудничество. В частности, на реке Араз действует азербайджано-иранская гидростанция Аракс ГЭС.

Кроме того, в ходе визита президента Ильхама Алиева в Иран 23 февраля 2016 года было подписано соглашение «О сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Ирана в сфере продолжения строительства гидроузлов и гидростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз, их эксплуатации и использования энергетических и водных ресурсов».

«Данное соглашение провозглашает принципы уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Ирана, одинаковые права на водные и энергетические ресурсы гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы». В нем также подчеркивается необходимость восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями ООН», - отметил Ализаде.

Касаясь аналогичного сотрудничества Ирана с Арменией, эксперт напомнил, что в Ереване уже давно планируют построить ГЭС в Мегри.

«Решение об этом было принято еще в 2008 году, строительство началось в 2012 году, и ожидалась сдача в 2017 году. Но как видно, пока она не построена, и этот вопрос все еще остается на повестке дня», - сказал он.

Ализаде считает, что не стоит делать акцент на попытках руководства Еревана представить все таким образом, что с Ираном ведется активное сотрудничество».

По его словам, действительно активное сотрудничество осуществляется между Ираном и Азербайджаном.

В этой связи эксперт напомнил такие проекты, как строительство железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), ввод в строй совместного азербайджано-иранского автомобильного завода Хазар, а также признание за азербайджанским правительством всей хозяйственной деятельности на оккупированных территориях.

Экологическая составляющая

Председатель Движения зеленых Азербайджана Фарида Гусейнова в свою очередь считает, что когда строится такая крупная гидроэлектростанция, существует необходимость в плотине и водохранилище.

«Плотина нужна для того, чтобы задерживать воду, которая, пересекая плотину, будет давать энергию. А водохранилище нужно для того, чтобы вода шла с напором.

Несколько лет потребуется для того, чтобы наполнить это водохранилище из Араза, поэтому уменьшение водотока и объема воды в реке будет сказываться на районах, рядом с которыми протекает Араз.

Некоторые из этих районов и так страдают от недостатка воды», - подчеркнула Гусейнова.

Али Мамедов

