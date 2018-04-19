США надеются, что контрмеры России не затронут "ядерное нераспространение"

2018-04-19 14:58 | www.trend.az | 7

США рассчитывают, что Россия не будет вводить контрсанкции в области ядерного нераспространения, заявил РИА Новости в четверг постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд.

"Мы надеемся, что нет", — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли тема ядерного нераспространения стать одним из направлений для новых санкций.

Вуд подчеркнул, что Россия и США имеют много общих интересов, однако введение Москвой ответных мер не будет способствовать налаживанию диалога между странами.