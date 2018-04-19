Россия запросила консультации через ВТО по тарифам США на сталь и алюминий

2018-04-19 15:07 | www.trend.az | 9

Россия запросила через Всемирную торговую организацию консультации с Соединенными Штатами по вопросу их новых пошлин на импорт стали и алюминия, говорится в документе, опубликованном на сайте ВТО, передает РИА Новости.

"Российская Федерация запрашивает консультации с США", — говорится в документе.

"Это процесс, который может привести к запросу со стороны России компенсаций", — пояснил РИА Новости источник, знакомый с вопросом. По его словам, среди компенсационных мер может быть, в частности, снижение США тарифов по другим видам товаров для РФ.

Если консультации не приведут к решению вопроса, Россия получит возможность в будущем ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в торговле, уточнил собеседник агентства.