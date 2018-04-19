Пожар в жилом здании в Баку потушен, спасены 3 ребенка - ОБНОВЛЕНО

2018-04-19 15:54 | www.apa.az | 7

В 3-комнатной квартире общей площадью 60 кв.м. в Ясамалском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты на площади 8 кв.м.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, во время пожара сотрудниками министерства была спасены 3 малолетних ребенка.

Оставшаяся часть квартиры была спасена от огня. Пожар был потушен.

***

14:29

В Баку горит жилой дом.

Как сообщили АПА очевидцы, возгорание произошло в доме, расположенном по адресу: проспект Гусейна Джавида, дом186.

Для тушения пожара, произошедшего в одной из квартир на втором этаже жилого дома, были вызваны пожарные МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

Фотографии с места происшествия распространены в социальных сетях.