Военный эксперт: «Бакинская встреча генералов России и НАТО нацелена на недопущение третьей мировой войны»

2018-04-19 15:55 | www.apa.az | 8

«Принимая во внимание международный авторитет Азербайджана, Баку является выгодной площадкой для переговоров. Здесь играет роль и мощь вооруженных сил Азербайджана».

Об этом московскому корреспонденту АПА сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, известный военный эксперт Игорь Коротченко, выражая отношение к встрече в Баку начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти.

Эксперт сказал, что главная причина проведения встречи между военными лидерами России и НАТО в Баку - это высокий международный авторитет Азербайджан: «Что касается темы переговоров, я могу сказать, что главной темой переговоров является общая напряженность в отношениях России и НАТО. Генералы обсудят снижение этой напряженности, чтобы она не привела к непосредственным военным действиям. Темой обсуждений также будет заблокированное Советом Россия-НАТО продолжение диалога. Поэтому, считаю, что встреча Герасимов-Скапарротти носит характер военно-политических консультаций и направлена на предотвращение риска начала третьей мировой войны».

И. Коротченко подчеркнул, что на встрече не будут обсуждаться конкретно сирийский, украинский или другие конфликты: «По-моему, будут обсуждаться не сирийский, украинский и другие конфликты, а будет обсуждаться создание какого-то реального механизма военно-политических консультаций и общее сотрудничество России и НАТО. Сегодня по вине Брюсселя деятельность Совета Россия-НАТО была заблокирована. В Брюсселе невозможен диалог между Россией и НАТО. В Баку генералы России и НАТО один на один обсудят реальные проблемы. Думаю, что эти проблемы, связанные со сближением военной инфраструктуры НАТО к российским границам, опасной деятельностью НАТО в Балтийской морской акватории, размещением в Европе противовоздушной оборонной системы США. Возможно обсуждение украинского и сирийского конфликтов. Однако это не основная тема.



Наряду с этим, генералы затронут вопрос безопасности на Южном Кавказе в контексте важности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».



Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отмечает, что генералы России и НАТО встречаются в Баку не первый раз: «Главной причиной встречи генералов в Баку, думаю, является тот факт, что Азербайджан не относит себя ни к НАТО, ни к ОДКБ. Это первая причина. Вторая причина - гостеприимство азербайджанской столицы. В Баку есть все условия для проведения переговоров на таком высоком уровне. Потому считаю, что Баку имеет право на проведение таких встреч. Помимо этого, генералам России и НАТО удобно работать в Баку».



По словам В.Литовкина, тема переговоров традиционная: «Это украинский и сирийский конфликты, устранение возникновения риска столкновения между НАТО и Россией, приближение НАТО к границам России. Думаю, повестка переговоров широкая».



В.Литовкин сказал, что во время переговоров Герасимов и Скапаротти не коснутся путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «Не думаю, что они будут говорить о нагорно-карабахском конфликте. В принципе, ни НАТО, ни ОДКБ не имеют отношения к этой проблеме. Однако, безусловно, они могут поговорить о мирном урегулировании карабахского конфликта. В целом, проблема безопасности на Южном Кавказе является одной из обсуждаемых тем».