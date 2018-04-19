Пхеньян надеется на укрепление дружбы с Баку

2018-04-19 15:38 | www.oxu.az | 7

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ен Нам поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, в письме говорится:

«Я искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Я убежден, что дружественные и партнерские отношения между нашими странами будут укрепляться и развиваться в соответствии с нашими общими интересами. Желаю Вам больших успехов в деятельности по обеспечению процветания Азербайджана».