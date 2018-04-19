Почему генералы выбрали для встречи Баку? - МНЕНИЕ

2018-04-19 15:47 | www.oxu.az | 8

Неслучайно переговоры России и НАТО проходят именно в Баку.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сообщила заместитель директора Международного экспертного совета Baku Network, аналитик Гюльнара Мамедзаде.

«Это уже не первая встреча такого уровня, которая проводится в столице Азербайджана. И это достаточно важный штрих, подчеркивающий, как меняется роль малых стран в современной геополитике», - отметила эксперт.

По ее словам, крупные игроки слишком увязли в своих противоречиях и амбициях, сложно реагируют на компромиссные шаги. В итоге уже малые страны такого стратегического значения, как, в частности, Азербайджан выдвигаются в число посредников, предоставляющих дополнительные переговорные площадки и возможности.

Роль Азербайджана в качестве коммуникационного регионального хаба будет только возрастать, уверена собеседник сайта.

«Через призму ситуации на Ближнем Востоке все более обостряются отношения крупных центров сил, имеющих свои интересы в регионе, включая, прежде всего, Запад, Россию, Турцию, Иран и других.

Азербайджан имеет достаточно доверительный и прагматичный уровень отношений с Турцией, Россией и другими странами, а также обладает геостратегическим положением и ресурсами, открывающими ключ ко многим региональным проектам, дипломатическим каналам», - сказала Мамедзаде.

Эксперт подчеркнула, что Азербайджан – это наиболее безопасная на данный момент в регионе переговорная площадка, и те дипломатические ресурсы, которые Баку наработает, выступая посредником в чужих конфликтах, со временем создадут возможности и для Азербайджана в справедливом урегулировании карабахского конфликта.

Напомним, глава российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.

Али Мамедов

