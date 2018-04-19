Переплетение времен, или Современный взгляд на азербайджанские ковры (ФОТО)

2018-04-19 15:11 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра в рамках проекта "Реинкарнация" состоялось открытие выставки "Переплетение времен", сообщает Trend Life.

На открытии директор музея, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что главная цель выставки - выявить современный взгляд на азербайджанские ковры, видение элементов ковра и, в целом, отображение ковра в воображении художника.

"В прошлом году в экспозицию музея были интегрированы работы концептуальных художников, и это дало отличный результат. Работы таких известных авторов, как Бутунай Хагвердиев, Фарид Расулов, Фаиг Ахмед и Чингиз Бабаев, основанные на азербайджанских традициях ковроткачества, неизменно привлекают внимание аудитории. Это охватывает вопросы, связанные с постоянным развитием музея и привлечением новой аудитории", - сказала Ширин Меликова.

Было отмечено, что в ходе таких проектов художники устанавливают тесные связи с музеями, привлекают дополнительный интерес широкой аудитории к коллекциям музеев.

Заслуженный деятель искусств, доцент Академии художеств Азербайджана Зиядхан Алиев и член Союза художников Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана Эльшан Сарханоглу отметили важность реализации проекта "Реинкарнация" и представленной экспозиции для дальнейшей популяризации и развития национального ковроделия - одного из традиционных, старинных видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. В ноябре 2010 года Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.