Количество пыли в воздухе уменьшается – ОБНОВЛЕНО

2018-04-19 16:00 | www.oxu.az | 7
Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом и каждые три часа берет пробы атмосферного воздуха.
Как сообщили Oxu.Az в министерстве, согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, по состоянию на 15:00 19 апреля уровень пыли в воздухе в столице и на полуострове превышает санитарную норму на 35 процентов.
Отметим, что на 12:27 этот показатель составлял 37 процентов.
12:35
Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом и каждые три часа берет пробы атмосферного воздуха.
Как сообщили Oxu.Az в министерстве, согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, по состоянию на 12:00 19 апреля уровень пыли в воздухе в столице и на полуострове превышает санитарную норму на 37 процентов.
09:32
Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом и каждые три часа берет пробы атмосферного воздуха.
Как сообщили Oxu.Az в министерстве, согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, по состоянию на 9:00 19 апреля уровень пыли в воздухе в столице и на полуострове превышает санитарную норму на 30 процентов.
Напомним, что наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове пыльный туман связан с проникновением пыли в верхние слои атмосферного воздуха.