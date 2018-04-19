Количество пыли в воздухе уменьшается – ОБНОВЛЕНО

2018-04-19 16:00 | www.oxu.az | 7

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом и каждые три часа берет пробы атмосферного воздуха.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, по состоянию на 15:00 19 апреля уровень пыли в воздухе в столице и на полуострове превышает санитарную норму на 35 процентов.

Отметим, что на 12:27 этот показатель составлял 37 процентов.

12:35

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом и каждые три часа берет пробы атмосферного воздуха.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, по состоянию на 12:00 19 апреля уровень пыли в воздухе в столице и на полуострове превышает санитарную норму на 37 процентов.

09:32

Национальный департамент мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с наблюдаемым в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом и каждые три часа берет пробы атмосферного воздуха.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, по состоянию на 9:00 19 апреля уровень пыли в воздухе в столице и на полуострове превышает санитарную норму на 30 процентов.

Напомним, что наблюдаемый в Баку и на Абшеронском полуострове пыльный туман связан с проникновением пыли в верхние слои атмосферного воздуха.