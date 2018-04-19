Закроется вход-выход одной из станций метро

2018-04-19 16:05 | www.oxu.az | 7

В связи с проводимыми ремонтными работами, с 21 апреля вход-выход станции «Кероглу» ЗАО «Бакинский метрополитен», более известный как «Пирамида», будет временно закрыт.

Об этом Oxu.Az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации, другие входы-выходы станции (Парк «Алов», Центр обмена транспортом, Национальная гимнастическая арена, автостоянка) будут работать в обычном режиме.

Бакинский метрополитен приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Эльвин Пашазаде

