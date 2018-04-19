Число задержанных демонстрантов в Ереване достигло 100 (Обновлено)

2018-04-19 15:14 | www.trend.az | 7

Сотрудники полиции доставили в четверг в отделения столицы 100 участников акций против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"По последним данным, 100 человека подвергнуты приводу", — сказал Джаноян.

13:30 (GMT+4) Сотрудники полиции доставили в четверг в отделения столицы 33 участника акций против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"По последним данным 33 человека подвергнуты приводу", — сказал Джаноян.

Ранее организатор акции, депутат Никол Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении и в четверг со своими сторонниками попытался перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция оттеснила протестующих. В четверг Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной.

10:30 (GMT+4) Семнадцать участников акции протеста против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении доставлены в четверг в полицейские отделения, сообщил начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян, передает РИА Новости.

Протестующие попытались в четверг блокировать вход в здание правительства, чтобы не допустить туда сотрудников, однако были оттеснены полицией.