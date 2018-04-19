Подсчитаны расходы населения на страхование

2018-04-19 16:12 | www.oxu.az | 9

В январе-марте текущего года действующая в стране 21 страховая компания собрала страховых премий на сумму 193,1 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками, за отчетный период размер страховых выплат составил 60,3 млн манатов.

За отчетный период премии страховщиков по добровольным видам страхования составили 157,1 млн манатов, выплаты - 44,4 млн манатов, премии по обязательным видам страхования - 36 млн манатов, выплаты - 15,9 млн манатов.

При этом 81% страховых премий пришлись на добровольные, 19% - на обязательные виды страхования, 74% страховых выплат пришлись на добровольные, 26% - на обязательные виды страхования.

Л.А.

