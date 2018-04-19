Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

2018-04-19 15:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, вечером и ночью в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Утром будет слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, временами усиливающимся ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 7-10, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

Завтра, начиная с западных районов, временами прогнозируются грозовые дожди, местами сильные, в горах снег, западный ветер местами усилится.