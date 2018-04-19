Омбудсмен: «Есть необходимость в юридическом регулировании использования социальных сетей»

2018-04-19 16:23 | www.apa.az | 7

«Одной из наиболее беспокоящих общество проблем являются случаи, когда отдельные лица регистрируются в соцсетях под вымышленными именами, и пользуясь средой безнаказанности, распространяют аудио или видеоматериалы, которые наносят вред чести и достоинству, деловой репутации других лиц».



Как сообщает АПА, об этом говорится в ежегодном докладе за 2017 год уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

В документе указывается, что за исключением предусмотренных законом случаев никто не может быть прослежен без его ведома или возражения, подлежать видео или фотосъемке, звукозаписи и другим подобным действиям. Также недопустимо раскрытие посредством информационных технологий сведений о личной жизни, убеждений, религиозной и этнической принадлежности: «Таким образом, с целью предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан, более надежного обеспечения защиты права на защиту чести и достоинства, есть необходимость в юридическом регулировании использования социальных сетей».