В Баку проведена встреча Герасимова и Скапаротти

2018-04-19 16:25 | www.apa.az | 7

В Баку встретились начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти.

Как сообщает московский корреспондент АПА, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения инцидентов.



«Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку. В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов».

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, подчеркнув важность взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.