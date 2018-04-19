«Покровка Магеррам» снова за решеткой

2018-04-19 16:23 | www.oxu.az | 7

В Москве снова задержан Магеррам Гасанов (Покровка Магеррам) - один из крупнейших теневых игроков на рынке по поставкам в московский регион овощей и фруктов.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на haqqin.az, Магеррам Гасанов сегодня доставлен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что он находится под домашним арестом.

Официально расследование в отношении него ведется по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В первый раз Магеррам «Покровка» был задержан в Москве в конце марта, однако был освобожден при посредничестве уроженца Азербайджана миллиардера Года Нисанова.

Свое прозвище «Покровка» Магеррам получил благодаря скандально знаменитой Покровской овощебазе. Скандально известная Покровка до 2014 года была крупнейшей плодоовощной оптовой базой Москвы.

Магеррам Гасанов и его брат Ровшан посредством компании Azfrut контролировали практически все фуры, приезжающие на территорию рынка.

По неофициальным данным, с каждой фуры братья Гасановы имели по 500 долларов в качестве негласной дани. Часть этих денег шла реальным владельцам рынка - Игорю Исаеву и Алиасхабу Гаджиеву, которые были учредителями компании «Новые Черемушки».

Закрытие «Покровки» неожиданно укрепило позиции выходцев из Азербайджана - Года Нисанова и Зараха Илиева, которые, воспользовавшись правилом «свято место пусто не бывает», создали крупнейший агрокластер «Фуд Сити».

Большинство азербайджанских торговцев с Покровки переместились в «Фуд Сити», превратив его в один из крупнейших плодоовощных центров Москвы.