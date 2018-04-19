В Узбекистане можно будет получать микрозаймы онлайн

2018-04-19 15:29 | www.trend.az | 7
«Beeline Uzbekistan» завершил разработку нового продукта, предоставляющего возможность банкам Узбекистана выдавать мобильные микрозаймы своим клиентам – держателям пластиковых карт, являющихся абонентами Beeline. Об этом в четверг пишут узбекские СМИ.
В ближайшее время услуга появится в приложении Beepul, а продукт Beeline «MyCredit» будет доступен в системе Payme.
Первыми выдачу микрокредитов для физических лиц в режиме онлайн смогут протестировать абоненты Beeline, у которых есть платежная карта АК «Алокабанк».
Как сообщили в Beeline, после тестирования компания готова внедрять инновационный продукт в системы любого отечественного банка и в другие платежные сервисы.