Уволен директор Наркологического центра

2018-04-19 16:35 | www.oxu.az | 7

Директор Республиканского наркологического центра Тельман Сулейман оглы Мамедгасанов отстранен от занимаемой должности.

Об этом Oxu.Az сказала представитель пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, приказ об увольнении 17 апреля подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Обязанности директора Республиканского наркологического центра временно поручены заместителю директора по методической работе Айтен Самедовой.

Отметим, что 2 марта текущего года в Республиканском наркологическом центре произошел пожар, унесший жизни 25 человек.

Эльвин Пашазаде

