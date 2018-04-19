В Баку состоялась конференция "Пропаганда духовных ценностей: реалии, перспективы"

2018-04-19 15:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана провел в Баку в четверг конференцию "Пропаганда духовных ценностей: реалии, перспективы".

В конференции приняли участие руководство Госкомитета по работе с религиозными структурами, исполнительный директор Фонда пропаганды духовных ценностей, члены Совета попечителей этого фонда, депутаты и главы религиозных конфессий страны, религиозные деятели, а также представители общественности.

Открывая конференцию вступительным словом, и.о. председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы отметил важность данной темы. По его словам, на конференции будут обсуждаться защита национально-духовных ценностей, дальнейшее укрепление мультикультуральных традиций и традиций толерантности азербайджанского народа, а также стоящие задачи в данной области.

Затем был заслушан доклад исполнительного директора Фонда пропаганды духовных ценностей Мехмана Исмаилова.